اعتقال 7 شبان من دير الأسد على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

اعتقلت الشرطة اليوم، الأربعاء، 7 شبان من قرية دير الأسد على خلفية الهبة الشعبية التي شهدتها البلاد، مؤخرا، نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين ضد المواطنين العرب تحت حماية عناصر الشرطة.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في وقت لاحق بطلب تمديد فترة اعتقال الشبان على ذمة التحقيق.

ومما يذكر أن دير الأسد شهدت، مؤخرا، مواجهات مع الشرطة على خلفية اقتحام عناصر من "حرس الحدود" حفل زفاف وإطلاق النار والقنابل، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة آنذاك.

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة عددا من الشبان ونسبت لهم شبهات الاعتداء على عناصر الشرطة وحرق دوريتين لها، قبل إطلاق سراحهم لاحقا بشروط مقيدة.