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اعتقال 9 عمال عرب إثر شجار في ورشة بناء بنتانيا

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 13:44

اعتقال 9 عمال عرب إثر شجار في ورشة بناء بنتانيا
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة اليوم، الأربعاء، 9 عمال عرب من الضفة والبلاد على خلفية ضلوعهم في شجار بورشة بناء في نتانيا.

ووفقا لادعاء الشرطة، فإن خلافا نشب بين العمال على إثره قام عدد منهم بإلقاء الحجارة بشكل عشوائي.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشجار أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بسيارات في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

واقتادت الشرطة المشتبه بهم للتحقيق، ومن المزمع أن تنظر المحكمة بطلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اعتقال
#نتانيا
#ورشة بناء
#شجار

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