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الاحتلال ينقل الأسير منذ أبو عطوان إلى مشفى "شعاري تسيدك" في القدس

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 22:10

الاحتلال ينقل الأسير منذ أبو عطوان إلى مشفى "شعاري تسيدك" في القدس
الأسير منذر أبو عطوان
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير منذر أبو عطوان (63 عاما) إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس المحتلة.

وذكر نادي الأسير أن أبو عطوان يعاني من مشاكل مزمنة بالتنفس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو عطوان فجر الأربعاء، بعد اقتحام منزله في منطقة الطبقة ببلدة دورا بمحافظة الخليل، علما أنه خال الأسير المضرب عن الطعام لأكثر من شهرين الغضنفر أبو عطوان.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 64 يوما.

جاء ذلك في نداء "عاجل" وجهه وزير الخارجية، رياض المالكي، إلى رئيس اللجنة الدولية، في جنيف، بيتر ماورير، وفق بيان للخارجية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#نقل الأسير أبو عطوان
#الأسير الغضنفر أبو عطوان

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