"اعتقال مواطن إسرائيلي للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية خطيرة"

اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية، منذ عدة أسابيع، "مواطنا إسرائيليا" للاشتباه بارتكابه "مخالفات أمنية خطيرة تمس بأمن الدولة"، بحسب ما كشفت تقارير صحافية، مساء اليوم، الأربعاء.

وخلال الأيام العشرين الأولى من اعتقاله، حُرم المعتقل من حق مقابلة محاميه بأمر المحكمة، بحسب ما كشفت صحيفتي "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت".

وأشارت التقارير إلى أن المعتقل يخضع للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة منذ عدة أسابيع، وهو موقوف على ذمة التحقيق.

وفرضت محكمة الصلح في عسقلان أوامر منع نشر تفاصيل هوية المعتقل والشبهات الموجهة ضده وغيرها من تفاصيل القضية.

وسمح بنشر التفاصيل المتوفرة المتعلقة بالقضية في أعقاب الالتماس الذي قدمته صحيفة "هآرتس" والموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت).

ونفى محاميا المعتقل الشبهات الموجهة إليه، وقالا في تصريحات نقلتها "هآرتس"، إنه "على الرغم من العنواين المضخمة إلا أن القضية ستنتهي بصوت ضعيف وخافت".