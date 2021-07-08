إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

أصيب 37 فلسطينيا، مساء اليوم، الخميس، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي قصرة وبيتا في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت جميعة "الهلال الأحمر" الفلسطينية، مساء اليوم، بأن طواقمها تعاملت مع 11 إصابة بالرصاص المطاطي و20 إصابة اختناقا في الغاز، في قمع الاحتلال لأهالي بلدة قصرة. كما ذكرت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز عولجت ميدانيا في بيتا.

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") عن مصادر أمنية، أن قوة من "المستعربين" اعترضت مركبة على الطريق الرابط بين بلدة بيرزيت وقرية جفنا المجاورة، وقامت باعتقال 3 شبان كانوا على متنها، ونقلهم إلى جهة غير معلومة.

وبحسب المصادر تم التعرف على هوية أحد المعتقلين، وهو عبد الرحمن جليس من مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما لم تعرف حتى هذه اللحظة هوية المعتقلين الآخرين.