روسيا تقترح تمديد مهلة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية 6 أشهر

قدمت روسيا، اليوم، الخميس، لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار لتمديد مهلة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية لمدة ستة أشهر، وطلبت التصويت عليه الجمعة، وفق أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر دبلوماسية.

وهذا النص الروسي الذي طرح على طاولة المجلس بعد إضفاء الطابع الرسمي على المشروع الذي اقترحته إيرلندا والنروج والذي يدعو إلى تمديد لمدة عام، يتناول "تمديدا محتملا" لاحقا في ضوء تقييم للأمين العام و"دعم المساعدة الموجهة" عبر دمشق و"مساعدة سورية للتغلب على وباء كورونا".