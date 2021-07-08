مصرع ثلاثة مدنيين بسقوط طائرة تدريب شمال بيروت

لقي ثلاثة مدنيين لبنانيين، مصارعهم، اليوم الخميس، بعد سقوط طائرة تدريب صغيرة كانوا على متنها في منطقة جبلية شمال بيروت.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر عسكريّ لم تذكر اسمه.

وأفاد المصدر بأن القتلى الثلاثة هم قائد الطائرة ومدنيان، إحداهما سيدة. ولاقوا مصارعهم في حادث نادر من نوعه في لبنان.

ونشرت مواقع إخبارية محلية صورا للطائرة المحطمة بين الأشجار في منطقة كسروان.

ونادرا ما يشهد لبنان الغارق في انهيار اقتصادي هو الأسوأ في تاريخه، حوادث مماثلة.

وتُستخدم هذه الطائرات عادة للتدريب أو القيام بجولات سياحية أو لاحتفالات خاصة مقابل كلفة مالية عادة ما تكون مرتفعة.