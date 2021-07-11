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اعتقال سبعيني بشبهة ضلوعه بجريمة القتل في إبطن

تاريخ النشر: 11/07/2021 - 16:00

اعتقال سبعيني بشبهة ضلوعه بجريمة القتل في إبطن
إبطن (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شخص (70 عاما)، اليوم الأحد، بشبهة ضلوعه بجريمة قتل حسن رميحي من قرية إبطن، كذلك وفاة شقيقته صبحية لأسباب لم تتضح بعد.

ووفقا للشرطة فإن المعتقل أحيل للتحقيق، ومددت محكمة الصلح في حيفا، صباح اليوم، اعتقاله لغاية يوم 15 تموز/ يوليو 2021.

وتتلقى قريبة للضحيتين (44 عاما) العلاج في المستشفى إثر إصابتها بجريمة إطلاق النار، ووصفت حالتها بأنها متوسطة.

وحسب المعلومات المتوفرة، خطط الجناة لقتل الضحية حسن رميحي، على خلفية خلاف على أراض، وتحقق الشرطة في ملابسات وفاة شقيقته التي كما يبدو تعرضت لنوبة قلبية بخلاف ما ذكر أنها تعرضت للاعتداء.

وأوضحت مصادر طبية أن الضحية صبحية رميحي توفيت في المستشفى بحيفا، بعدما تعرضت للضرب والاعتداء الجسدي العنيف.

وجاء في التفاصيل أن المرحوم حسن رميحي (54 عاما) ترك خلفه زوجة وستة أبناء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق النار، أمس، وبلغت شقيقته المرحومة صبحية (60 عاما).

وأفاد عدد من أقارب المرحومين أن الضحية حسن رميحي عاد من حفل زفاف ودخل بيته، وبعد وقت قصير سمع صراخ وإطلاق نار رصاص، فخرج لمعرفة ما يجري، فأصيب برصاصة وهو بجانب منزله وفارق الحياة في المكان، ولم يكن له أي علاقة بالخلاف على الأرض، وإطلاق النار كان نحو منزل قريب له.

وأكدوا أن شقيقته صبحية رميحي خرجت نذلك للاطلاع على ما يجري، وتوفيت في المكان، ولم تتأكد أسباب وفاتها لغاية الآن.

اقرأ/ي أيضًا | إبطن: مقتل رجل وشقيقته إثر خلاف على أراض

المرحومة صبحية رميحي

المرحوم حسن رميحي

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إبطن
#حسن رميحي
#صبحية رميحي
#جرائم القتل

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