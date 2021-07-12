  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع طفلة في حادث طرق قرب اللد

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 14:54

مصرع طفلة في حادث طرق قرب اللد
من مكان الحادث قري اللد، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقيت طفلة (4 أعوام) مصرعها إثر إصابتها في حادث طرق وقع بين سيارتين بالقرب من مدينة اللد، اليوم الإثنين.

ونقلت طواقم الإنقاذ الطفلة إثر إصابتها بجروح بالغة، وأعلنت الطواقم الطبية وفاتها، في وقت لاحق، ونقلت والدتها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بحالة متوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 193 شخصا بينهم 49 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اللد
#حوادث الطرق
#سيارات

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان
توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان

2021-07-12

مصرع عامل بانهيار سقف مبنى في هرتسليا
مصرع عامل بانهيار سقف مبنى في هرتسليا

2021-07-12

اعتقال مشتبه آخر في جريمة القتل بإبطن
اعتقال مشتبه آخر في جريمة القتل بإبطن

2021-07-12

الأكثر قراءة

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

2021-07-11
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات "فايزر"

2021-07-11
مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

2021-07-11
تعيين يوسي كوهين منسقا لـ

تعيين يوسي كوهين منسقا لـ"سوفت بنك": لماذا السعودية مرتبطة بذلك؟

2021-07-11
نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

2021-07-11