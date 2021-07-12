مصرع طفلة في حادث طرق قرب اللد

لقيت طفلة (4 أعوام) مصرعها إثر إصابتها في حادث طرق وقع بين سيارتين بالقرب من مدينة اللد، اليوم الإثنين.

ونقلت طواقم الإنقاذ الطفلة إثر إصابتها بجروح بالغة، وأعلنت الطواقم الطبية وفاتها، في وقت لاحق، ونقلت والدتها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بحالة متوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 193 شخصا بينهم 49 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.