إطلاق نار صوب جنود الاحتلال عند حاجز قلنديا وانسحاب المنفذ

أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة في أعقاب تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، مساء الثلاثاء.

وفيما انسحب منفذ العملية من المكان، أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا.

وتحدثت التقارير الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن عملية إطلاق نار. وذكرت أن شخصا واحدا على أصيب بشظايا الأعيرة النارية.

في حين، أشارت تقارير إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في حاجز قلنديا أطلقت النار صوب مركبة فلسطينية، بعد إطلاق النار من داخلها تجاه قوات الاحتلال. وبحسب المعلومات فإن منفذ العملية انسحب من المكان.

وذكرت طواقم الإنقاذ الإسرائيلية أنها قدمت العلاج الأولي لحارس أمن يعمل في الحاجز، وأفادت بأنها نقلته بعد إصابته بيده بجروح طفيفة من جراء شظايا الأعيرة النارية، إلى مستشفى "هداسا" في القدس.

وفي بيان صدر عن شرطة الاحتلال، قال إن "مركبة وصلت إلى حاجز قلنديا أطلق عددا من الأعيرة النارية باتجاه القوات العاملة في الموقع والتي ردت بإطلاق النار"، وأضاف البيان أن "المنفذ هرب باتجاه القدس"، وتابع أن "قوات حرس الحدود والشرطة شرعت بملاحقته".

وأكدت الشرطة في بيانها إصابة أحد عناصر الاحتلال بجروح طفيفة، وقالت إنها تعمل على فحص "خلفية إطلاق النار".