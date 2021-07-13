إصابة خطيرة إثر إطلاق نار في عرعرة النقب

أُصيب، مساء اليوم الثلاثاء، شخص بجراح خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار في عرعرة النقب، جنوبيّ البلاد.

وجاء في التفاصيل أن الشاب، تعرّض لإطلاق نار خلال شجار نشب بين عائلات في البلدة.

وذكرت الشرطة إنها تعمل "على فرض النظام وباشرت التحقيق في الحادث (الجريمة)".

وفي سياق العنف والجريمة، قُتل حسن رميحي وشقيقته صبحية رميحي متأثرين بجروحيهما الخطيرة في أعقاب شجار وقع في قرية إبطن على خلفية خلاف على أراض، فجر السبت الماضي.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 51 قتيلا في حصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.