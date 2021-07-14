أبو سنان: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو

أصيب رجل (64 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو 4 أمتار خلال عمله بورشة بناء في قرية أبو سنان، صباح اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى نهريا، أن المصاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.