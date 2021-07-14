ذكر تقرير إسرائيلي أن تقديرات مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتفاقمة في لبنان، قد تؤدي إلى "تصعيد" مع حزب الله و"تراجع الاستقرار الأمني" في المنطقة، واستبعد المسؤولون احتمالات "نشوب حرب واسعة" في لبنان، واعتبروا أن هذه الإمكانية "لا تزال منخفضة".

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي بيانا، اليوم، الأربعاء، ادعى فيه رصد مستودع أسلحة لـ"حزب الله" قرب مدرسة في النبطية، مهددا بـ"استهداف المستودع" في مواجهة قادمة ومحذرا اللبنانيين من أن حزب الله "يستخدمهم كدروع بشرية"، على حد مزاعمه، في أحدث حلقات الحرب النفسية التي تخوضها إسرائيل في مواجهة "حزب الله".

وأشار تقرير أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل و"حزب الله" يستعدان إلى احتمال اندلاع حرب نتيجة حادثة عينية قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع وخروجها عن السيطرة.

ووفقا للتقرير، فإن المسؤولين في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن "الاحتمالات بأن يكون الأمين العام لـ‘حزب الله‘، حسن نصر الله، يرغب في خوض حرب مع إسرائيل، لا تزال ضعيفة، على الرغم من صعوبة الأزمة الاقتصادية والأوضاع الداخلية في لبنان".

وبحسب الرؤية الإسرائيلية، فإن "نصر الله يعي أن الحرب مع إسرائيل ستضر بشكل كبير ببلده، وسيجد لبنان صعوبة في التعافي من الأضرار التي سيتعرض لها، كما أن نصر الله سيكون هو الشخص الذي سيُطلب منه تحمل المسؤولية".

اجتياح بري في مواجهة مقبلة

وذكرت "هآرتس" أن "قيادة الجيش الإسرائيلي تحاول إقناع القيادة السياسية بضرورة تنفيذ اجتياح بري ودخول الأراضي اللبنانية، في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله، على الرغم من الثمن الباهظ الذي قد يجبيه حزب الله"، وذلك "في ظل الميزة التي يتمتع بها ‘حزب الله‘ لمعرفته الواسعة في البنية الطبوغرافية والتضاريس اللبنانية وقدراته الهجومية التي طورها بالتوازي مع تطوير قدراته الصاروخية".

ونقل التقرير عن قائد الفرقة 36 (فرقة مدرعات) التابعة للجيش الإسرائيلي، التصريحات التي صدرت عنه بالأمس خلال لقائه مع المراسليين العسكريين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال فيها إنه "قوة القصف الجوي ستكون هائلة في الساعات الأولى من القتال (في جولة تصعيد محتملة مع حزب الله)، لكن من أجل هزيمة العدو، في المرحلة العملياتية سنحتاج إلى تنفيذ اجتاح بري".

وبحسب التقرير، يرى المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن "حزب الله" يستعد لاحتمال التصعيد، تحسبا من مواجهة "غير متوقعة" مع إسرائيل. ولفت التقرير إلى أن "حزب الله" شرع بدراسة أداء الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بما في ذلك استخلاص العبر والدروس للتوصل إلى آلية مواجهة مستقبلية، خصوصا في ما يتعلق بقدرات "الدفاعات الجوية" الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي يخاطب اللبنانيين للتحريض على "حزب الله"

وادعى الجيش الإسرائيلي، اليوم، رصد مستودع أسلحة تابع لـ"حزب الله" اللبناني، قرب مدرسة في قرية عبّا الجنوبية الواقعة في محافظة النبطية.

وأرفق الجيش الإسرائيلي، بيانا صدر عنه، بمقطع فيديو يحاكي ما ادعى أنه "مستودع أسلحة لحزب الله يقع على مسافة 25 مترًا من مدرسة عبّا الرسمية".

الصورة التي أوردها الجيش الإسرائيلي

وجاء في البيان أن حزب الله "يعرض أكثر من 300 تلميذ للخطر"، وأضاف أن "هذا المخزن هو واحد من آلاف الأهداف التي تجعل مواطني لبنان في خطر وهو بمثابة قنبلة موقوتة".

وفي سياق الحرب النفسية في مواجهة "حزب الله"، قال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "حزب الله يستخدم الأبرياء دروعا بشرية لتنفيذ مخططاته العسكرية".

وأضاف أنه "لن يتردد باتخاذ ما يلزم حيال الأهداف الفاعلة. المخزن العسكري قرب مدرسة عبّا الرسمية هو واحد من آلاف الأهداف المتواجدة في حوزة القيادة الشمالية والتي سيتم استهدافها في أي مواجهة قادمة".