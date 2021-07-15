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الخليل: مقتل امرأة بإطلاق نار خلال شجار عائلي

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 23:56

الخليل: مقتل امرأة بإطلاق نار خلال شجار عائلي
للتوضيح فقط (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتلت امرأة (42 عاما) من بلدة سموع جنوب مدينة الخليل، جراء تعرضها لإطلاق نار خلال شجار عائلي نشب مساء الخميس.

وأعلن الأطباء في مستشفى "أبو الحسن القاسم" في يطا، عن مقتل الضحية وهي من بلدة السموع، متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس.

ولفتت مصادر محلية وأمنية إلى أن الشجار وقع في منطقة السيميا في بلدة السموع جنوب الخليل، واستخدمت فيه الأسلحة وأطلقت خلاله الأعيرة النارية.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة وصلوا إلى المكان، وشرعوا في التحقيق بملابسات الجريمة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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