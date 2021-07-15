كفر قاسم: قتيل في جريمة إطلاق نار

قتل الشاب نسيم أبو جابر (25 عاما) جرّاء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة كفر قاسم، مساء اليوم، الخميس؛ في استمرار لموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي.

وقامت الطواقم الطبية بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى "بينلسون" لاستكمال العلاج؛ ليتم الإعلان لاحقا، عن وفاة الضحية متأثرا بجراحه الحرجة.

ضحية الجريمة، الشاب نسيم أبو جابر

وجاء في بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية أنها "تلقت بلاغًا عن إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا في كفر قاسم".

وأضافت الشرطة أن "الطواقم الطبية التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث أقرت وفاة الضحية"، وتابعت أنه "يجري التحقيق في ملابسات الحادث".

يذكر أن شقيق الضحية، جوهر أبو جابر، كان قد قتل في جريمة إطلاق نار ارتكبت قرب مخبز في كفر قاسم، فجر السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

53 قتيلا منذ مطلع العام

ويرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام في المجتمع العربي إلى 53 قتيلا، وذلك في أعقاب الجريمة الأخيرة، مساء اليوم، في كفر قاسم.

وضحايا جرائم القتل السابقة هم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، وضحية جريمة اليوم ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، بالإضافة إلى ضحية الجريمة التي ارتكبت مساء اليوم في كفر قاسم، نسيم أبو جابر (25 عاما).

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.