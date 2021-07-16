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سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 12:00

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية
(توضيحية - الجيش الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الأراضي اللبنانية اليوم، الجمعة. وحسب المتحدث باسم الجيش، فإنه "لا يوجد تخوف من تسرب معلومات" إثر سقوط الطائرة.

وفي 27 نيسان/أبريل الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مُسيّرة تابعة لحزب الله، والعثور على مُسيّرة أخرى "تم إسقاطها على الحدود اللبنانية"، وأن الطائرة المسيرة اهترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي مطلع شباط/فبراير الماضي، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان وأخرى سقطت في قطاع غزة.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات للرصد الاستخباري وجمع المعلومات والمراقبة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الجيش الإسرائيلي
#طائرة مسيرة
#لبنان

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