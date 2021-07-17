  2. فلسطينيات
  3. أخبار

شرطة الاحتلال تقمع متظاهرين مدخل حي الشيخ جراح

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 18:30

شرطة الاحتلال تقمع متظاهرين مدخل حي الشيخ جراح
إصابة عارف حماد مدخل حي الشيخ جراح (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتدت شرطة الاحتلال على عشرات المتظاهرين الفلسطينيين عند مدخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، مساء السبت، بالضرب بالهراوات وإلقاء قنابل الصوت على المحتجين.

وأصيب رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح، عارف حماد، بظهره نتيجة لتلقيه قنبلة صوتية.

ونظّم أهالي السلوان وقفة احتجاجية إلى جانب أهالي حي الشيخ جراح عند المدخل الغربي من الحي وهتفوا ضد طرد العائلات وتهجيرها من بيوتها وضد الاحتلال في سلوان والشيخ جراح، تأكيدا منهم على وحدة القضية.

يتبع...

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الشيخ جراح
#الاحتلال الإسرائيلي
#مظاهرة
#اعتداء على المتظاهرين

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل 5426 فلسطينيا بالنصف الأول من 2021
الاحتلال يعتقل 5426 فلسطينيا بالنصف الأول من 2021

2021-07-17

عائلة نزار بنات تتعرض لتهديدات يومية.. تشكيل "شبكة قانونية دولية" لمتابعة القضية
عائلة نزار بنات تتعرض لتهديدات يومية.. تشكيل "شبكة قانونية دولية" لمتابعة القضية

2021-07-17

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا

2021-07-17

الأكثر قراءة

أيديولوجيا

أيديولوجيا "إذا استفزيتم فتح"

2021-07-16
العدوان على غزة: سائقو شاحنات عرب أحبطوا مناورة للجيش الإسرائيلي

العدوان على غزة: سائقو شاحنات عرب أحبطوا مناورة للجيش الإسرائيلي

2021-07-16
الاحتلال يدرس تقديم

الاحتلال يدرس تقديم "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية

2021-07-16
855 إصابة بكورونا وإلزام العائدين من عدّة دول بينها تركيا بحجر صحيّ

855 إصابة بكورونا وإلزام العائدين من عدّة دول بينها تركيا بحجر صحيّ

2021-07-16
مصرع طالبة جامعية من الطيبة غرقا

مصرع طالبة جامعية من الطيبة غرقا

2021-07-16