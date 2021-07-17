اعتدت شرطة الاحتلال على عشرات المتظاهرين الفلسطينيين عند مدخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، مساء السبت، بالضرب بالهراوات وإلقاء قنابل الصوت على المحتجين.

شرطة الاحتلال تقمع متظاهرين مدخل حي الشيخ جراح

للتفاصيل: https://t.co/EynwmwfpnU pic.twitter.com/djQzdfq1YS — موقع عرب 48 (@arab48website) July 17, 2021

وأصيب رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح، عارف حماد، بظهره نتيجة لتلقيه قنبلة صوتية.

ونظّم أهالي السلوان وقفة احتجاجية إلى جانب أهالي حي الشيخ جراح عند المدخل الغربي من الحي وهتفوا ضد طرد العائلات وتهجيرها من بيوتها وضد الاحتلال في سلوان والشيخ جراح، تأكيدا منهم على وحدة القضية.

يتبع...