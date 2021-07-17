عكا: مصرع رجل إثر تعرضه لصعقة كهربائية

لقي أشرف أحمد عكر (43 عاما) مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية في البلدة القديمة بمدينة عكا؛ مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:25 حول تعرض رجل لصعقة كهربائية في البلدة القديمة بعكا، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته".

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبي أن "الرجل كان فاقدا للوعي داخل مخزن وعانى من تعرضه لصعقة كهربائية، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته متأثرا بحالته الحرجة".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح معالمه بعد.