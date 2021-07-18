الصحة الفلسطينية: لا وفيات بكورونا و58 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل تسجيل 23 حالة تعافٍ من الفيروس.

وأظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ، عدم تسجيل أية وفيات متأثرة بالإصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم - 7 حالات، سلفيت - حالتان، بيت لحم - حالتان، جنين - حالة واحدة، نابلس - حالة واحدة، رام الله والبيرة - حالة واحدة، الخليل - حالة واحدة، قطاع غزة - 34 حالة.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين - حالتان، رام الله والبيرة - 8 حالات، الخليل - حالتان، قطاع غزة - 11 حالة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضا.

ولم يرد في بيان الوزارة أية معطيات حول الحالة الوبائية في القدس وضواحيها.

وفي ما يتعلق بحملة التطعيم، أظهرت المعطيات أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بلغ 568,289 (471,138 في الضفة، و97,151 في غزة)، من بينهم 401,052 شخصا تلقوا جرعتي اللقاح.