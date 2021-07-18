11 إصابة بكورونا في أم الفحم

بلغ عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في مدينة أم الفحم 11 إصابة، وفقا لمعطيات نشرتها بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن " عدد الإصابات النشطة بكورونا في المدينة، الآن، 11 إصابة. عدد حالات العزل الصحي هو 311 حالة، جميعهم عادوا من خارج البلاد. عدد حالات الوفاة بكورونا 60 حالة. عدد المتطعمين بالوجبة الأولى حتى الآن هو 29323. عدد المتطعمين بالوجبة الثانية 25869".

وأضاف أن "محطة فحوصات كورونا ستكون في مبنى مركز العلوم والفنون - حي العيون، اليوم الأحد منذ الساعة 15:00 عصرًا حتى الساعة 22:00 مساءً. الفحوصات لكافة العيادات ودون حجز دور مسبق".