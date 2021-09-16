النقب: مصرع رضيع وقع في بئر للصرف الصحيّ

لقي رضيع من عرعرة النقب، مصرعه، مساء اليوم الخميس، جرّاء وقوعه في بئر للصرف الصحيّ.

وجاء في التفاصيل أنّ الرضيع الذي يبلغ من العمر عاما ونصف، قد وصل إلى عيادة محلية في بلدته وهو فاقد للوعي.

وهناك حاول طاقم طبي، الإبقاء على حياته، من خلال إجراء عمليات إنعاش، إلا أنه اضطرّ إلى إعلان وفاة الرضيع، بعد أن باءت محاولاته بالفشل.

يذكر في هذا السياق، أن الحوادث المنزلية ازدادت في الأشهر الأخيرة، ما يلزم الأهالي بالانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبتهم وإبعادهم عن الأماكن الخطيرة.

وكانت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، قد شددت في بيان نشرته سابقا، على أن البيت وساحاته قد يكون "مصيدة" لإصابات الكثير من الأطفال بسبب تواجدهم الدائم في البيت، وخصوصا خلال هذه الظروف بسبب أزمة كورونا، لذا من المهم اتباع التوصيات بمراقبة الأطفال بشكل فعال.