الصحة الفلسطينية: 19 وفاة بكورونا و730 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، السبت، عن تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و730 حالة إصابة جديدة، مقابل تسجيل 2,375 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي كيلة، حول التقرير اليومي للحالة الوبائية إن "الوفيات الجديدة سجلت في قطاع غزة بـ15 حالة، بالإضافة إلى ثلاث حالات في طولكرم، وحالة في جنين، وحالة في نابلس".

أشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس - 121 حالة، جنين 65 - حالة، طولكرم 52- حالة، قلقيلية 23 - حالة، أريحا والأغوار - 15 حالة، سلفيت - 15 حالة، طوباس - 11 حالة، رام الله والبيرة - 47 حالة، ضواحي القدس - 4 حالات، الخليل - 9 حالات، بيت لحم - 8 حالات، قطاع غزة - 360 حالة".

وجاءت هذه النتائج بعد إجراء 3,717، بحسب البيان الرسمي للوزارة، لتصل نسبة الفحوصات الموجبة بلغت 19.6%.

وأضافت كيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس - 153 حالة، جنين - 141 حالة، طولكرم - 213 حالة، قلقيلية - 64 حالة، أريحا والأغوار - 15 حالة، سلفيت - 89 حالة، طوباس - 26 حالة، رام الله والبيرة - 136 حالة، ضواحي القدس - 6 حالات، الخليل - 29 حالة، بيت لحم - 3 حالات، قطاع غزة - 1500".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 79 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة - 219 مريضًا، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 91.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,287,806 بينهم 555,382 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وبحسب معطيات الوزارة فإن عدد متلقي التطعيم في الضفة بلغ 913,153، بنسبة تصل إلى 52.2% من الفئة المستهدفة، في حين بلغ عدد المتطعمين في قطاع غزة 374,653، بنسبة 29.6% من الفئة المستهدفة.