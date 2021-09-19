تظاهرة مسانِدة للأسرى أمام معتقل الجلمة

شارك العشرات، مساء اليوم الأحد، في تظاهرة مسانِدة للأسرى، أمام معتَقل الجلمة شماليّ جنين، تحت شعار "الحرية لأسرى الحرية".

وجاءت التظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، التي كانت قد طالبت بمشاركة فاعلة في التظاهرة.

وشارك في التظاهرة، محتجّون من مختلف البلدات العربية في مناطق 48، بينهم ذوو أسرى.

ورفع مشاركون في التظاهرة، العلم الفلسطينيّ، فيما رفع آخرون لافتات تحمل شعارات احتجاجية، من قبيل؛ "نطالب بالتحقيق في جريمة تعذيب المعتقلين"، و"في هذا السجن يتعرض المعتقلون للتعذيب والتنكيل"، و"هاي (هذه) الناصرة بتنادي... ويا جنين ويا اولادي".

وكُتبت على لافتة ضخمة، "نحن شعب لا يتخلّى عن أبنائه"، كما رُفِعت صور لعدد من الأسرى.

وكانت المتابعة قد قالت في بيان الجمعة الماضي، إن "التنكيل والتعذيب والانتقام الذي يتعرض له سجناء الحرية من أبناء شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية هو خارج القانون والقيم الإنسانية والقانونية، وهو يستدعي من أبناء شعبنا خطوات إسنادية داعمة لمطالبهم الإنسانية العادلة ولحقوقهم الشرعية التي كفلتها لهم كل المواثيق والمعاهدات الدولية".

وفجر اليوم الأحد، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال آخر أسيرين فرّا من سجن جلبوع، وذلك في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ من أصل 6 أسرى.