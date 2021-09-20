8 قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل جامعة روسية

قتل طالب ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية، الإثنين، قبل أن تعتقله السلطات، وفق ما أعلن محققون.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر في خدمة الإسعاف قوله، إن "شخصا مجهولا اقتحم مبان جامعة بيرم الحكومية وفتح النار على الطلاب والمعلمين، ما أوقع قتلى وجرحى".

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الاعتداء فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله. وسبق أن أشارت حصيلة اللجنة إلى سقوط خمسة قتلى وستة جرحى.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلّقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.

Shooting at Russia's Perm state university by shooter named Timur using shotgun. Shooter is detained

Reports of multiple casualty . pic.twitter.com/tpge1qdjgY — Enemy Slayer (@EnemySlayer24_7) September 20, 2021

وفي تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل الإعلام الرسمية وقيل إنها التقطت خلال الاعتداء، ظهر شخص يرتدي اللون الأسود وخوذة يحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في روسيا نظرا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

مدخل الجامعة (أ ب)

وذكر محققون أن المهاجم كان يعاني من خلل عقلي، لكن اعتبر أنه مؤهل للحصول على رخصة لشراء البندقية نصف الآلية التي استخدمها في الاعتداء.