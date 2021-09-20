  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام موظف في بلدية شفاعمرو بحرق مركزية كاميرات المراقبة

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 10:41

اتهام موظف في بلدية شفاعمرو بحرق مركزية كاميرات المراقبة
من مكان الحريق في بلدية شفاعمرو
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد موظف في بلدية شفاعمرو، على خلفية إضرام النار بشكل متعمد في مركزية كاميرات المراقبة في البلدية.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "حيثيات الحادث تعود إلى يوم 9 أيلول/ سبتمبر الجاري حينما قام موظف البلدية الذي عمل في مركزية الكاميرات بحرقها بسبب عدم رضاه عن راتبه وعدم الاكتراث لطلباته بفحص سبب خصم المال من راتبه، إذ قام بكسر شاشة الحاسوب الموجودة في غرفة مراقبة الكاميرات ثم أشعل الطاولة الموجودة في مركز الغرفة بواسطة الفحم".

وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهم ترك المكان بعد اشتعال النار به، وحذر من التقى بهم في طريقه من اندلاع حريق في غرفة كاميرات المراقبة، وفيما بعد وصل اثنين من موظفي البلدية إلى الغرفة وحاولا إخماد الحريق لكنهما لم يتمكنا من السيطرة عليه، وفي أعقاب ذلك اضطر العمال الآخرين في البناية إلى مغادرة المبنى وإخلائه، ولاحقا وصلت طواقم الإطفاء والشرطة وجرى إخماد ألسنة النار".

وختمت لائحة الاتهام أنه "نتيجة تصرفات المتهم فإن اندلاع الحريق تسبب بإتلاف الغرفة ومحتوياتها بالكامل، كما سجلت أضرار في الممر والغرف المجاورة من جراء الحريق والدخان المنبعث عنه، إذ بلغت الأضرار التي لحقت بالمركزية والغرف المجاورة لها، حسب تقدير أولي، نحو نصف مليون شيكل".

اقرأ/ي أيضًا | حريق في بلدية شفاعمرو

بودكاست عرب 48

#شفاعمرو
#بلدية شفاعمرو
#اتهام

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيرة حمراء: أكثر من 600 إصابة و33 وفاة بكورونا لغاية اليوم
الطيرة حمراء: أكثر من 600 إصابة و33 وفاة بكورونا لغاية اليوم

2021-09-20

المشتركة تطالب وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس
المشتركة تطالب وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس

2021-09-20

حالة الطقس: أجواء حارة
حالة الطقس: أجواء حارة

2021-09-20

الأكثر قراءة

اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات في جنين

اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات في جنين

2021-09-19
كممجي وصل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من عملية الجلبوع وتعرض وانفيعات لمحاولتي اغتيال

كممجي وصل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من عملية الجلبوع وتعرض وانفيعات لمحاولتي اغتيال

2021-09-19
اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية

اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية "تضليل" بمخيم جنين

2021-09-19
تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

2021-09-19
تمديد اعتقال الأسيرين انفيعات وكممجي لمدة 10 أيام

تمديد اعتقال الأسيرين انفيعات وكممجي لمدة 10 أيام

2021-09-19