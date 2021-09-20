اتهام موظف في بلدية شفاعمرو بحرق مركزية كاميرات المراقبة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد موظف في بلدية شفاعمرو، على خلفية إضرام النار بشكل متعمد في مركزية كاميرات المراقبة في البلدية.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "حيثيات الحادث تعود إلى يوم 9 أيلول/ سبتمبر الجاري حينما قام موظف البلدية الذي عمل في مركزية الكاميرات بحرقها بسبب عدم رضاه عن راتبه وعدم الاكتراث لطلباته بفحص سبب خصم المال من راتبه، إذ قام بكسر شاشة الحاسوب الموجودة في غرفة مراقبة الكاميرات ثم أشعل الطاولة الموجودة في مركز الغرفة بواسطة الفحم".

وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهم ترك المكان بعد اشتعال النار به، وحذر من التقى بهم في طريقه من اندلاع حريق في غرفة كاميرات المراقبة، وفيما بعد وصل اثنين من موظفي البلدية إلى الغرفة وحاولا إخماد الحريق لكنهما لم يتمكنا من السيطرة عليه، وفي أعقاب ذلك اضطر العمال الآخرين في البناية إلى مغادرة المبنى وإخلائه، ولاحقا وصلت طواقم الإطفاء والشرطة وجرى إخماد ألسنة النار".

وختمت لائحة الاتهام أنه "نتيجة تصرفات المتهم فإن اندلاع الحريق تسبب بإتلاف الغرفة ومحتوياتها بالكامل، كما سجلت أضرار في الممر والغرف المجاورة من جراء الحريق والدخان المنبعث عنه، إذ بلغت الأضرار التي لحقت بالمركزية والغرف المجاورة لها، حسب تقدير أولي، نحو نصف مليون شيكل".