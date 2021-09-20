الصحة الفلسطينية: 16 وفاة بكورونا و2,103 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 16 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تشخيص 2,103 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 1,262 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 8 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، فيما سجلت الوزارة حالتي وفاة في قلقيلية، ومثلها في طولكرم، وحالة واحدة في كل من العيزرية وجنين ورام الله والبيرة، ونابلس.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 61 حالة، طولكرم - 155 حالة، نابلس - 203 حالات، ضواحي القدس - 32 حالة، سلفيت - 34 حالة، جنين - 101 حالة، طوباس - 25 حالة، أريحا والأغوار - 21 حالة، رام الله والبيرة - 117 حالة، بيت لحم - 18 حالة، الخليل - 36 حالة؛ بالإضافة إلى 1300 حالة في قطاع غزة.

وفقا للمعطيات الرسمية التي أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الحالات الجديدة سُجلت بعد إجراء 10,057 فحصا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا؛ لتبلغ نسبة الفحوصات الموجبة نحو 21%.

وأشارت إلى وجود 76 مريضا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 221 مريضا، بينهم 10 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,306,012 بينهم 587,112 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد متلقي التطعيم في الضفة الغربية، بلغ 924,725 شخصا، بنسبة تصل إلى 52.9% من الفئة المستهدفة، في حين وصل عدد متلقي التطعيم في قطاع غزة إلى 381,287 شخصا، بنسبة تصل إلى 30.2% من الفئة المستهدفة.