الصحة الإسرائيلية: 12,492 إصابة بكورونا خلال يومين والحالات الخطيرة ترتفع إلى 710

أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل 3,801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع نسبة الفحوصات الموجبة إلى 5.12%.

ووفقا للمعطيات الرسمية، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 12,492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ صباح يوم الإثنين لغاية الساعة 20:44 من مساء الثلاثاء، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 74,957.

ويستدل من بيانات وزارة الصحة تسجيل 26 حالة وفاة جديدة منذ صباح الإثنين، لترتفع حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى 7,567 حالة.

وبيّنت المعطيات أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية وصل إلى 1,065 حالة؛ 710 منهم في حالة خطيرة، من بينهم 187 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

ووُصِفت 257 حالة بـ"الحرجة"، أشارت المعطيات إلى أن 131 إصابة بحالة "متوسطة"، و224 بحالة "طفيفة".

وأوضحت الوزارة أن نحو 63% من الحالات الخطيرة (488 حالة) سجلت لأشخاص لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا على الإطلاق، و146 أي ما يقدر بنحو 20.5% منهم لم يتلقوا جرعة التعزيز (الجرعة الثالثة)، في حين تلقى 58 مصابا بحالة خطيرة جرعات التطعيم الثلاث (8%).

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة بكورونا بلغ 74,957 حالة، علما بأنه منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، سجلت وزارة الصحة مليونا و242 ألفا و262 إصابة بالفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و101 ألف و551، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح خمسة ملايين و591 ألفا و789، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و72 ألفا و254.