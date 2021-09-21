عكا: مصرع شاب جرّاء حادث طرق

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، مصرعه، جرّاء حادث طرق وقع في مدينة عكّا، مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن الشاب لقي مصرعه جراء حادث وقع لدراجة نارية في شارع "ههغناه" في المدينة.

ووصل إلى مكان الحادث، طاقم طبيّ، نقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل (مشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، مع محاولات الإبقاء على حياته بواسطة عمليات إنعاش، غير أن المحاولات فشلت ليُعلن عن وفاة الشاب.