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وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 10:58

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي صباح، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي عن عمر 85 عاما، وفق ما أفادت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية ومسؤول عسكري.

ونشر موقع الصحيفة "رحل عن عالمنا المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، اليوم الثلاثاء 21 أيلول/ سبتمبر وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء".

وأضافت الصحيفة أنه "سيتم تشييع جنازة الراحل، الثلاثاء، في جنازة عسكرية مهيبة"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وطنطاوي يعد وزير الدفاع الأطول فترة في تاريخ مصر؛ حيث تولى المنصب لـ21 عاما.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طنطاوي، معتبرا أنه "أحد رموز العسكرية المصرية" وفق بيان صدر عن الرئاسة.

كما نعت القيادة العامة للجيش طنطاوي، في بيان نشرته صحيفة "الأهرام" المحلية (حكومية).

وتقدمت القيادة وفق البيان "لأسرة طنطاوي ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان" .

وتولى طنطاوي رئاسة البلاد فعليًا، كقائد عام للقوات المسلحة بعد خلع رئيس الجمهورية الراحل، حسني مبارك، حيث شارك بسياساته الرامية إلى إقحام الجيش في العمل السياسي وضمان سيطرته على السلطات، في إجهاض مطالب وأهداف ثورة 25 يناير.

وظل طنطاوي في هذا المنصب حتى تسليم السلطة للرئيس الراحل محمد مرسي في 1 تموز/ يوليو 2012، قبل أن يحال إلى التقاعد بقرار رئاسي من الأخير في 12 آب/ أغسطس من العام نفسه.

وولد طنطاوي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1935 لأسرة مصرية نوبية، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان.

وشارك طنطاوي في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973؛ حيث كان آنذاك قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وعمل عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم أفغانستان، وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993.

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#وفاة المشير طنطاوي

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