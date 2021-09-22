اعتقال شاب من يافا بادعاء تهديد المارة بسلاح

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، شابا في العشرينات من عمره، بادعاء تهديد المارة في أحد شواطئ مدينة يافا، بسلاح ناري.

وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إنها "تقلت بلاغات من مدنيين في منطقة الشاطئ في شارع هربرت صموئيل، تفيد بأن رجلاً كان يهدد المارة بسلاح".

وأضافت أن قواتها وصلت إلى المكان "واعتقلت المشتبه به البالغ من العمر 22 عامًا من يافا، وصادرت السلاح".

وذكرت الشرطة أنه "لم تقع إصابات" من جراء الواقعة؛ وأضافت أنها شرعت بالتحقيق في ملابساتها.

اعتقال شاب من يافا بادعاء تهديد المارة بمسدس

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وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شابا من مدينة اللد أصيب بجروح طفيفة بعد أن حاول مقاومة المشتبه به، فيما أصيبت امرأة في الثلاثينات من عمرها بـ"الهلع"، بعد أن صعد المشتبه به إلى سيارتها وهددها بالسلاح الذي كان بحوزته.

وأشارت التقارير إلى أن خلفية الواقعة "جنائية"، وأن المشتبه به "معروف لدى الشرطة".