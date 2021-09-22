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الجزائر تغلق مجالها الجويّ أمام الطائرات المدنيّة والعسكريّة المغربيّة

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 22:59

الجزائر تغلق مجالها الجويّ أمام الطائرات المدنيّة والعسكريّة المغربيّة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أغلقت الجزائر مجالها الجويّ أمام الطائرات المدنيّة والعسكريّة المغربيّة في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك في أول خطوة بعد الإعلان عن قطع العلاقات مع المغرب الشهر الماضي، فيما لم يصدر تعليق فوري عن الرباط حول الخطوة الجزائرية.

ووفق البيان "قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من الأربعاء".

أثناء اجتماع للمجلس الأعلى للأمن بالجزائر بوقت سابق

وأضاف أن ذلك جاء "بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي" دون ذكر طبيعة هذه الاستفزازات.

وفي 24 آب/ أغسطس الماضي أعلنت الجزائر على لسان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما أسمته تواصل "حملة عدائية ضدها"، فيما وصفت الرباط المبررات بالواهية، تلاها اتصالات عربية لاسيما من مصر والسعودية والكويت لحلحلة الأزمة.

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#الجزائر
#المغرب
#المجال الجوي الجزائري
#الطائرات المدنيّة والعسكريّة المغربيّة
#الرباط

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