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كفر ياسيف: إصابة بالغة الخطورة لفتاة سقطت عن ارتفاع

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 13:35

كفر ياسيف: إصابة بالغة الخطورة لفتاة سقطت عن ارتفاع
(توضيحية- تصوير مركز حيان)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت فتاة، تبلغ 18 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر سقوطها من الطابق الثاني في قرية كفر ياسيف، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش للفتاة بعد توقف قلبها عن النبض إثر إصابتها في منطقة الرأس.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج وهي موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.

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#كفر ياسيف

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