سقوط مُسيرة إسرائيلية في الأراضي السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، الأربعاء، سقوط طائرة مُسيّرة تابعة له نتيجة عطل فني، داخل الأراضي السورية.

وقال الجيش في بيان: "سقطت طائرة مُسيرة خلال نشاط روتيني داخل الأراضي السورية نتيجة خلل فني".

وأضاف أنه يحقق في الحادث.

وتتكرر حوادث سقوط مُسيرات إسرائيلية من طراز "راكب السماء" (روخيف شمايم)، وعادة ما يعلن الجيش الإسرائيلي أن حوادث السقوط المتكرر هذه ناتجة عن مشاكل فنية أو أعطال تقنية.

وعادة ما يشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات" من جراء سقوط المُسيرة، غير أنه لم يشر إلى ذلك في البيان الذي صدر عنه مساء اليوم.

ومن وقت لآخر تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام السوري وأخرى تابعة لقوات "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران في محافظات سورية مختلفة.

وتعمل المُسيرة "روخيف شمايم" على جمع معلومات استخباراتية عبر إرسال الصور التي تلتقطها للمناطق التي تتعقبها بشكل فوري لوحدة التحكم الخاصة، وكانت متحدثة عسكرية إسرائيلية قد قالت إن الطائرة "لا تخزن المعلومات التي تجمعها بداخلها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد برر تكرار حالات سقوط طائرات مسيرة من طراز "روخيف شمايم"، بأنها رخيصة وبسيطة ومعدة للتصوير والرصد والتجسس دون أي نوع من الدعم العسكري، وهي معدة كذلك للسقوط والتحطم، في مناسبات محددة، فور انتهاء المهمة المنوطة بها.