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مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب الخضيرة

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 13:23

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب الخضيرة
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق دراجة نارية، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه في حادث طرق على شارع 4 بالقرب من مدينة الخضيرة، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "أقر الطاقم الطبي وفاة سائق الدراجة النارية في مكان حادث الطرق الذي وقع على شارع رقم 4 بمساره بالقرب من الخضيرة".

وأضاف أنه "تلقى مركز نجمة داود الحمراء بلاغا الساعة 12:21 حول حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع رقم 4 على مخرج الخضيرة باتجاه الجنوب، وأجرى الطاقم الطبي عمليات إنعاش للمصاب (30 عاما) والذي وصفت حالته بالحرجة"، لكنه أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير اتحاد الإنقاذ)

واستدعيت الشرطة إلى المكان، وباشرت بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وجمع الأدلة والبينات.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 251 شخصا بينهم 71 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 19 أيلول/ سبتمبر 2021.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#الخضيرة
#سيارات
#شاحنات
#دراجات نارية

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