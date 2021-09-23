إصابة امرأة برصاصة من مسدس زوجها في بسمة طبعون

اعتقلت الشرطة أحد سكان قرية بسمة طبعون وأحالته للتحقيق، بشبهة التسبب بإصابة زوجته بجروح وصفت بأنها بين متوسطة وطفيفة من جراء رصاصة أفلتت خطأ من مسدسه، وفقا للشرطة، اليوم الخميس.

وفتحت الشرطة تحقيقا، بعد تلقيها بلاغا من شخص قالت إنه أبلغها بأنه أطلق رصاصة خطأ فأصاب زوجته.

وأفادت مصادر طبية أن المرأة البالغة من العمر 24 عاما أصيبت بجروح بين متوسطة وطفيفة، وجرى نقلها لتلقي العلاج في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا.

وفي غضون ذلك، اعتقل أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان الزوج (28 عاما)، من سكان بسمة طبعون، وصادروا السلاح المرخص الذي كان بحوزته، وباشروا التحقيق في ملابسات الحادث.