الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا و723 مصابا بحالة خطيرة

أظهرت المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن 10 مرضى بفيروس كورونا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7592 منذ بداية الجائحة.

وشُخصت 5,921 إصابة بالفيروس، أمس الأربعاء، إثر إجراء 106,913 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 5.64%.

ويرقد في المستشفيات 1,061 مريضا بكورونا، بينهم 723 مريضا في حالة خطيرة، و197 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي.

ووُصِفت 253 حالة بـ"الحرجة"، فيما أشارت المعطيات إلى أن 128 إصابة بحالة "متوسطة"، و180 بحالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسميةن، فإن الحالات الخطيرة في أوساط من هم بجيل 60 عامًا وما دون، لكل 100 ألف شخص، بلغت: 7.8 لغير المتطعّمين، و1.4 للمتطعمين بدون جرعة معزّزة (ثالثة)، و0.5 للمتطعّمين مع جرعة معزّزة.

والحالات الخطيرة في أوساط من هم بجيل 60 عامًا فما فوق: فهي 185.1 لغير المتطعّمين و42.5 لمتطعمين بدون جرعة معزّزة، و4.2 لمتطعّم مع جرعة معزّزة.

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 69,076، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و250 ألفا و200 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و128 ألفا و158.

ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح خمسة ملايين و599 ألفا و982، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و77 ألفا و87 حالة.

أش: ندرس تقييد التجمهرات في الأمكان المغلقة والمفتوحة

وعلى صلة، قال المدير العام لوزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، إنه نظرا لعدم تراجع الحالة الوبائية يجب التفكير في تقليص التجمهرات الحاشدة على غرار المشجعين في ملاعب كرة القدم، على أن لا يتجاوز ذلك الـ400 أو 500 شخص في الهواء الطلق.

وأضاف أن اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، تجتمع خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعودة الطلاب إلى المدارس بعد موسم الأعياد اليهودية.

ولفت إلى النقص القائم في عدد أفراد الطواقم الطبية المؤهلة لاستعمال أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ECMO، داعيا المصابين الذين يشعورون بأعراض المرض إلى التوجه إلى المستشفى مبكرا، مما يتيح لهم تلقي علاج أسهل قبل تدهور الحالة الصحية للمصاب.