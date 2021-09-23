الجيش الأميركي ينفي وقوع إصابات جراء إطلاق نار بقاعدة عسكرية

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بسقوط 5 جرحى إثر إطلاق نار في قاعدة "فورت ميد" العسكرية، بولاية مريلاند الأميركية، وهو ما نفاه الجيش الأميركي الذي قال في بيان إن إطلاق النار في القاعدة كان "تدريبا".

ونقل موقع ""ذا يو إس صن" عن مسؤول أميركي لم يسمه، قوله إن "مسلحا دخل إلى مبنى تابع للجيش الأمريكي في قاعدة فورت ميد وأطلق النيران؛ ما تسبب في سقوط عدة مصابين".

وأشار إلى وجود تقارير بشأن سقوط "5 جرحى". وأضاف المسؤول أنه تم "احتواء" الواقعة، والقبض على منفذ الهجوم.

يشار إلى أن "فورت ميد" مجمع كبير يضم وكالة التجسس الأميركية، ووكالة الأمن القومي الأميركي، إضافة إلى 95 وحدة تمثل جميع فروع القوات المسلحة، ومكاتب تقدم تقاريرها إلى مختلف دوائر وزارة الدفاع الأميركية، بحسب موقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.