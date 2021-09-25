الصحة الفلسطينية: 21 وفاة بكورونا و1,492 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 21 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، وتشخيص 1,492 إصابة جديدة بالفيروس في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن الإصابات الجديدة سجلت بعد إجراء 4350 فحصا لتشخيص الإصابة بالفيروس.

ووفقا للمعطيات الرسمية، سجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و4 حالات وفاة في نابلس، وحالتان في الخليل، وحالتان في جنين، وحالتان في سلفيت، ومثلها في طولكرم وحالة واحدة في قلقيلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: القدس - 498، طولكرم - 39، أريحا والأغوار - 25، ضواحي القدس - 8، قلقيلية - 15، سلفيت - 16، نابلس - 64، جنين - 25، رام الله والبيرة - 44، بيت لحم - 16، طوباس - 6، الخليل - 4، قطاع غزة 732".

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 92‪,‬1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6‪,‬9% ونسبة الوفيات 1‪%‬ من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 73 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مريضًا، بينهم 17 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص حملة التطعيم، أشارت إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذي تلقوا التطعيم باللقاح المضاد للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ ملبونا و358 ألفا و918 بينهم 675,119 تلقوا جرعتي اللقاح.