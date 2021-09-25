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مصرع شخص وعدة إصابات في حادث قرب برطعة

تاريخ النشر: 25/09/2021 - 18:26

مصرع شخص وعدة إصابات في حادث قرب برطعة
من مكان الحادث (سلطة الإنقاذ والإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق وقع على شارع 596 قرب حاجز أم الريحان القريب من برطعة، مساء السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين خصوصيتين.

كما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة والآخرين بالمتوسطة والطفيفة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 17:22 حول حادث طرق بين مركبتين على شارع 596 بمحاذاة حاجز أم الريحان، وأقر الطاقم الطبي وفاة شاب في المكان".

وأضاف "وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لأربعة مصابين بينهم اثنان في الثلاثينيات من عمريهما بحالة خطيرة وهما فاقدا الوعي وجرى إيصالهما بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما وصفت حالة مصابين آخرين بالمتوسطة والطفيفة".

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى مستشفيي "رمبام" في حيفا و"هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#أم الريحان
#برطعة

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