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كتائب "القسام" تدعو إلى "استنزاف العدو بالضفة المحتلة بكافة أشكال المقاومة"

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 15:36

كتائب "القسام" تدعو إلى "استنزاف العدو بالضفة المحتلة بكافة أشكال المقاومة"
من جنازة الشهيد أسامة صبح (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدرت كتائب عز الدين القسام (الذراع العسكري لحركة "حماس")، اليوم الأحد، بيانا، دعت فيه إلى "استنزاف العدو بالضفة المحتلّة بكافة أشكال المقاومة الممكنة".

وأكدت الكتائب أن ثلاثة من الشهداء الذين قُتلوا برصاص الاحتلال فجر اليوم الأحد، هم من عناصرها في الضفة بينهم قائد ميداني.

وأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، بيانا مشتركا قال إننا "ننعي بكل فخر واعتزاز كوكبة من الشهداء الأبطال في القدس وجنين الذين ارتقوا ‏فجر اليوم أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني المجرم".

وأضاف بيان الفصائل أننا "نحيي السواعد المباركة التي خاضت الاشتباكات مع العدو الصهيوني لتوجه البوصلة باتجاهها الحقيقي في مواجهة كيان محتل وغاصب".

وأكدت الفصائل في بيانها أننا "نؤكد أن دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب ‏هدرًا وستبقى وقودا ونبراسا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة".

ودعت الفصائل الفلسطينية لتصعيد "المقاومة بكل الوسائل المتاحة وعلى كافة نقاط التماس مع العدو الغادر ولتكن الضفة لهيبًا تحت أقدام الصهاينة"، وفق ما جاء في البيان.

وطالبت الفصائل، في ختام بيانها، السلطة الفلسطينية في رام الله "وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة من أجل القيام بواجبها في حماية شعبنا من الغطرسة الصهيونية".

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#فصائل المقاومة الفلسطينية
#الضفة
#برقين
#كتائب عز الدين القسام

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