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اتهام شابين بقتل سرحان عطا الله من يركا

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 13:38

اتهام شابين بقتل سرحان عطا الله من يركا
الضحية سرحان عطا الله
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد الشابين ثائر شحادة وفادي شحادة من يركا على خلفية ضلوعهما في جريمة قتل الشاب سرحان عطا الله (30 عاما).

ونسبت النيابة العامة للشابين تهم التواصل لارتكاب جريمة والضلوع في جريمة قتل بظروف خطيرة.

وأرفقت بلائحة الاتهام طلب تمديد فترة اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "خلافا نشب بين المتهمين وعائلتهما والضحية، وعلى خلفية ذلك قررا برفقة آخرين التربص به والاعتداء عليه عندما يكون لوحده وأثناء مروره من جانب منزلهما".

وحسب الاتهام فإن "المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء مجموعة ’واتس أب’، وخلالها جرى التواصل فيما بينهم من أجل تنفيذ الجريمة، وعند وصول الضحية بينما كان عائدا من عمله ومروره بجانب مكان سكن عائلة المتهمين قامت سيارة استقلها أحد الأشخاص بإغلاق الشارع أمامه والاصطدام بسيارة الضحية وجها لوجه".

وجاء في لائحة الاتهام "في أعقاب ذلك، قام المتهمون برفقة آخرين بمهاجمة الضحية وإطلاق النار نحو سيارته في الوقت الذي تواجد داخلها، وبعد خروجه منها أقدموا على طعنه والاعتداء عليه في كافة أنحاء جسده ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة".

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#يركا
#اتهام
#سرحان عطا الله
#جرائم القتل

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