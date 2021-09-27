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مصرع طفل دهسته حافلة بالنقب

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 15:34

مصرع طفل دهسته حافلة بالنقب
صورة توضيحية (أرشيف نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الطفل خالد ناجح أبو سبيلة (4 أعوام) مصرعه في حادث دهس من قبل حافلة بالقرب من قرية أبو تلول في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين.

واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الحادث وأجرت فحوصات للطفل، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر، أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع عن وفاة الشاب معاذ علي أبو القيعان عن عمر ناهز 20 عاما، من قرية حورة، ظهر اليوم الإثنين، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في حادث دهس بالقرية، ليلة الجمعة.

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#النقب
#حوادث الدهس
#أطفال النقب
#أبو تلول
#خالد ناجح أبو سبيلة

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