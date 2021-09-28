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إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 16:18

إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة
من موقع الجريمة بالرامة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت شابة، تبلغ 27 عاما من العمر، من قرية ساجور في جريمة إطلاق نار في قرية الرامة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أسفر إطلاق عيارات نارية عن إصابة شابة بجروح وصفت بأنها متوسطة، ونقلت طواقم طبية المصابة بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى بعد أن قدّم لها العلاج الأولي في المكان.

وتجمهر عدد كبير من الأهالي في موقع الجريمة، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة والبينات، ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة، في ظل تواطؤها مع عصابات الإجرام.

ومما يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم بلغت 82 قتيلا بينهم 13 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

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#الرامة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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