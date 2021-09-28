الصحة الفلسطينية: 17 وفاة بكورونا و1,703 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 1,703 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل و2,112 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 في نابلس، و3 في قلقيلية، وحالة واحدة في كل من رام الله والبيرة، وجنين، والخليل.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 27، طولكرم - 61، أريحا والأغوار - 32، نابلس - 88، طوباس - 11، جنين - 48، ضواحي القدس - 15، رام الله والبيرة - 64، سلفيت - 10، بيت لحم - 22، الخليل - 30، قطاع غزة - 1295.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة سجلت بعد إجراء 9,181 فحصا لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 74 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 197 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,382,832، بينهم 717,238 تلقوا الجرعتين من اللقاح.