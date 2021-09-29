التحقيق في ملابسات وفاة امرأة بالنقب

عثر صباح اليوم، الأربعاء، على جثة امرأة عربية (26 عاما) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، دون الكشف عن ملابسات الوفاة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:16 حول امرأة فاقدة للوعي التي جرى نقلها من مفرق كسيفة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاتها في المكان".

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا من رجل في أعقاب العثور على زوجته في المنزل وقد فارقت الحياة.

واقتادت الشرطة الزوج للتحقيق في ملابسات الوفاة التي لم تُعرف حتى كتابة هذه السطور.