النقب: إصابة فتاة بجراح خطيرة جرّاء السقوط من علوّ

أُصيبت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، بجراح خطيرة، جرّاء سقوطها من علوّ في رهط بالنقب، مساء اليوم الأربعاء.

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ووصل إلى المكان طاقم طبيّ، قدّم الإسعافات الأولية للفتاة، ونقلها إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

وكانت الشابة أسماء إياد عريان التي تبلغ 18 عاما من العمر، قد لقيت مصرعها الأربعاء الماضي، إثر سقوطها من الطابق الثاني في بلدة كفر ياسيف، فيما أكدت الشرطة أن خلفية الحادث، ليست جنائية.

وتكثر في النقب الحوادث المنزلية التي تسفر في كثير من الأحيان عن مصرع أشخاص، جلّهم من الأطفال، كحوادث غرق، أو اختناق، أو دهس، أو غيرها. ويتفاقم ذلك في ظلّ التمييز الذي يتعرّض له النقب بشكل عام، من قِبل السلطات الإسرائيلية.