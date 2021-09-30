مصرع شخص وإصابة نجله إثر انهيار رافعة بعسفيا

لقي شخص مصرعه وأصيب نجله في حادث عمل بقرية عسفيا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، انهارت رافعة خلال عمل الرجل وابنه، وفقا لمصادر طبية، إذ لقي الوالد (53 عاما) مصرعه وفشلت كافة محاولات الطاقم الطبي لإنقاذ حياته بعدما أجرى له عميات إنعاش عدة، فيما نُقل ابنه (20 عاما) بسيارة الإسعاف المكثف إلى المركز الطبي "الكرمل" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ووفقا للناطق بلسان الشرطة فإنه "تلقى مركز الشرطة 100 قبل وقت قصير بلاغا حول حادث عمل مروع في قرية عسفيا أسفر عن إصابة شخص وابنه من سكان المكان خلال عملهما على رافعة".

وأضاف أنه "في غضون ذلك، أصيب مواطن وابنه في أعقاب انهيار جزء من الرافعة، ووصلت إلى المكان طواقم طبية قدمت العلاج الطبي للمصاب البالغ 53 عاما، وللأسف الشديد تم إقرار وفاته في المكان. كما تم نقل الابن، في العشرينيات من عمره، لتلقي العلاج الطبي في المستشفى بحالة وصفت بالمتوسطة. وباشرت الشرطه بالتحقيق في ملابسات الحادث، وتم استدعاء ممثل عن وزارة العمل إلى المكان".

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 45 ضحية، بينهم 24 في فرع البناء.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.