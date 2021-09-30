اتهام شاب من باقة الغربية بالتخطيط لتنفيذ عملية طعن بمنطقة المسجد الأقصى

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب علاء زهد (25 عاما) من سكان مدينة باقة الغربية، نسبت إليه تهم "ارتكاب جرائم التحضير لعمل إرهابي بهدف القتل في ظروف مشدّدة وحيازة سكين".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لحبس المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدّه.

وأفادت الناطقة بلسان وزارة القضاء للإعلام العربي أنه "بحسب وقائع لائحة الاتهام، فقد خطّط المتهم لتنفيذ هجوم طعن على ضابط شرطة أو جندي في منطقة المسجد الأقصى، من بين أمور أخرى بسبب اضطراب نفسي، في ظل رفض أهل صديقته الزواج منها وبسبب ضائقة مالية".

وأضافت أنه "في الليلة ما بين 12 و13 أيلول/ سبتمبر 2021، كان المدّعى عليه في طريقه إلى القدس بسيارته يحمل السكين لتنفيذ الهجوم. وأخيرًا، وبعد تدخّل القوّات الأمنية، انسحب المتهم من قصد الاعتداء، وبدأ يقود سيارته باتجاه مركز للشرطة في مدينة الخضيرة، وأوقفته الشرطة وهو في طريقه إلى محطة الشرطة".