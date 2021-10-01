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إصابة خطيرة بانقلاب سيارة في النقب

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 08:20

إصابة خطيرة بانقلاب سيارة في النقب
(توضيحية - تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب في حادث طرق وقع على شارع 80 بالقرب من قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز 101 تلقى الساعة 07:07 بلاغا عن انقلاب سيارة بمحاذاة شارع 80 بالقرب من إحدى البلدات البدوية. وقدم مضمدون ومسعفون العلاجات الأولية لمصاب (30 عاما)، وهو بحالة خطيرة، ويعاني إصابات في الصدر والأطراف".

واستدعيت الشرطة إلى المكان، وباشرت بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وجمع الأدلة والبينات.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 270 شخصا بينهم 75 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2021.

بودكاست عرب 48

#النقب
#كسيفة
#حوادث الطرق
#سيارات

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