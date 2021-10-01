الصحّة الفلسطينيّة: 22 وفاة و1340 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 22 وفاة و1340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1989 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و10 حالات في محافظة نابلس، وحالتان في طولكرم، وحالتان في الخليل، وحالة في جنين، وحالة في رام الله، وحالة في ضواحي القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 31، طولكرم 46، جنين 48، بيت لحم 28، أريحا والأغوار 17، سلفيت 7، نابلس 35، رام الله والبيرة 27، الخليل 28، قلقيلية 5، طوباس 3، قطاع غزة 1065".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 93% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

(أ ب أ)

وأشارت الكيلة إلى وجود 72 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 200 مريض، بينهم 21 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 32، طولكرم 163، جنين 92، بيت لحم 7، أريحا والأغوار 17، سلفيت 16، نابلس 168، رام الله والبيرة 110، الخليل 37، قلقيلية 38، طوباس 9، قطاع غزة 1300".

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا الجرعتين من اللقاح.